В Калининграде во время реконструкции дороги на ул. Катина вырубят деревья

В Калининграде продолжают реконструкцию улицы Катина. В четверг, 13 мая, на объекте побывала глава администрации города Елена Дятлова. Она сообщила, что в рамках реконструкции дороги будут вырубать деревья. По данным представителя подрядчика, вырубят 290 деревьев. Обещаны и компенсационные высадки вдоль дороги.

- Порубочный билет уже получен, денежные средства в бюджет муниципального образования перечислены. – сказала Елена Дятлова. - Проект был сделан давно, больше года не могли выти на начало строительства. Проектом предусмотрено расширение дороги. Улица станет двусторонней. Каждая полоса движения должна стать 3,5 метра. Пока мы не решили проблемы с изъятием земельных участков, с получением разрешения на строительство, мы не выходили на этот объект. Работы сложные, в теле дороги находится много коммуникаций.

Глава администрации отметила, что в будущем с улицы Катина исчезнет знак «Кирпич» и, наконец, будет организован пешеходный переход.

- Реконструкция улицы и делается для того, чтобы улица стала более удобной для жителей, - заключили глава администрации.

Окончание реконструкции улицы Катина намечено на конце лета 2022 года.