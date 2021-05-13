Сотни мусульман устремились в поселок Большое Исаково под Калининградом

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В четверг мусульмане отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

По этой причине в Большом Исаково под Калининградом с утра наблюдался настоящий транспортный коллапс - сотни верующих устремились к скромному молельному дому, который находится в поселке. В это же время многие калининградцы везут своих детей в "Школу будущего". В итоге пробка на единственной поселковой улице растянулась на несколько километров. На место пришлось даже выдвинуться нарядам полиции.

Напомним, калининградские мусульмане уже несколько лет добиваются строительства в городе мечети, однако до сих пор их усилия успехом не увенчались.