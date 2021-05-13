В колонию на Советском проспекте пытались перебросить дрожжи и 3 мобильника

. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

На майских праздниках в исправительную колонию на Советском проспекте в Калининграде дважды пытались перебросить запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Вечером 5 мая на прилегающей территории учреждения в ходе патрулирования задержали 28-летнего мужчину, у которого обнаружили сверток с 200 г сухих дрожжей.

Еще один злоумышленник был задержан 9 мая, который пытался перебросить на режимную территорию 3 мобильных телефона и зарядное устройство.

Задержанным грозит штраф до 5000 рублей.