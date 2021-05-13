Двое калининградцев украли янтарную сову

Судя по всему, двое 45-летних жителей Калининграда в Зеленоградск прибыли с совершенно определенной целью. Местный пляж их не привлекал – тем более, погода стояла прохладная. Вместо этого приятели направились в магазин «Янтарный мир» на Курортном проспекте.

Там действовали согласно заранее распределенным ролям. Пока один из злоумышленников отвлекал разговорами продавца на кассе, другой незаметно стянул с полки фигурку совы из «солнечного камня» и засунул ее в свою рюкзак. После этого дал сообщнику знак, что дело сделано, и оба поспешили покинуть помещение торговой точки.

Нужно сказать, что в самом магазине оставались в неведении насчет того, что товара у них убыло, вплоть до звонка из полиции. Просматривая записи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», сотрудник отдела угрозыска ОМВД России по Зеленоградскому городскому округу обратил внимание на стремительно выбежавших из пресловутого магазина мужчин. И решил поинтересоваться у торговцев, не пропало ли у них чего. В «Янтарном мире» провели спешную ревизию и подтвердили: да, пропало. Можно было начинать розыск преступников.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий личности подозреваемых были установлены, а затем и сами они задержаны. Выяснилось, что ранее судимые за имущественные преступления друзья только в январе этого года освободились из исправительной колонии. Похищенную сову они продали в одну из лавок, специализирующихся на торговле янтарными изделиями, на Центральном рынке Калининграда. И ходя до суда оба фигуранта уголовного дела о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору пока оставлены на свободе под действием подписки о невыезде, им явно стоит готовиться к очередной отсидке сроком до 5 лет.