3 педагога, 10 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 41случай ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 32520 случаев.
Среди заболевших:
- 11 пенсионеров;
- 3 сотрудника учреждений образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник учреждения культуры;
- 2 работника транспортных предприятий;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 16 неработающих.