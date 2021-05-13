3 педагога, 10 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 41случай ОРВИ, 5 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 32520 случаев.

Среди заболевших:

- 11 пенсионеров;

- 3 сотрудника учреждений образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник учреждения культуры;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 16 неработающих.