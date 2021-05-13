В Калининграде мошенники убедили бухгалтера перевести 100 тысяч на «безопасный счет»

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Калининградцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников и лишаются сбережений. На днях крупной суммы лишилась бухгалтер.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщине позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения. Звонивший назвал калининградку по имени и отчеству, а также последние цифры ее банковской карты, чем заслужил доверие. Мошенник убедил ее перевести сбережения через банкомат на продиктованный им банковский счет, который якобы был создан, чтобы уберечь средства от хищения.

«Несмотря на то, что потерпевшая по роду своей деятельности имеет дело с банковскими счетами, она все равно поверила злоумышленнику и выполнила его инструкции, переведя 100 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Женщине еще повезло, что лимит на суточный перевод с карты был исчерпан, хотя мошенник убеждал обналичить оставшиеся у нее на счету деньги и перевести ему уже на номер мобильного телефона. Это, наконец, вызвало подозрения у калининградки и она прекратила общение, поняв, что ее обманули. Сейчас полиция разыскивает афериста.