Ремонт улицы Автомобильной в Калининграде завершат на месяц раньше срока

Завершить работы на улице Автомобильной в Московском районе Калининграда подрядчик планирует в конце июля. При этом по контракту объект нужно сдать 20 августа.

Сегодня рабочие приступили к асфальтированию первого участка дороги - от перекрестка с улицей Летней до АЗС «Росфнефть».

- Сегодня-завтра мы уложим 350 метров нижнего слоя асфальта и откроем движение на этом участке, - рассказал директор филиала АО «ПО Возрождение» Александр Изотов.

Всего на Автомобильной предстоит полностью сменить дорожное основание по всей 830-метровой длине, сформировать так называемую «подушку» из слоев песка и щебня, уложить между ними геотекстиль и геокомпозитный материал. Во время ремонта также переложат дождевую канализацию, установят 23 дождеприёмника, 17 смотровых колодцев и отрегулируют 16 существующих колодцев и коверов.