Власти Калининграда назвали новые сроки ремонта Судостроительной, Транспортной и улицы Павлика Морозова

Торги на ремонт улиц Павлика Морозова, Судостроительной и Транспортной в Калининграде должны были состояться еще в апреле, но никто из подрядных организаций не заявился. Причиной власти назвали рост цен на строительные материалы и взяли время на то, чтобы пересчитать смету.

- Мы проведем новые торги по выбору подрядчиков в мае-июне, - сообщил журналистам директор МКУ «Городское строительство и ремонт» Дмитрий Майоров. - Подготовительные работы займут еще около двух недель, после чего начнется непосредственно закрытие движения и сам ремонт. Уже разработан проект организации дорожного движения на время производства работ. Поскольку улицы практически одновременно будут ремонтироваться, Киевскую мы сделаем двусторонней на участке от кинотеатра до улицы Павлика Морозова.

Напомним, сегодня также стало известно, что ремонт улицы Автомобильной в Калининграде завершат на месяц раньше срока.