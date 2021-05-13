Калининградец стал бронзовым призером первенства России по смешанным боевым единоборствам

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Крыму прошли отечественные соревнования по ММА среди бойцов не старше 15 лет. В соревнованиях участвовали свыше 400 представителей 61 региона РФ.

Боец из Калининграда впервые завоевал медаль такого класса. Отличился воспитанник клуба West Fighters из региональной федерации смешанных боевых единоборств и Академии боевых искусств Кирилл Албуков.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, двенадцатилетний спортсмен соперничал среди оппонентов весом до 36 килограммов. Из-за отказа двух оппонентов от схватки он провел только два боя. Победив представителя Ингушетии раздельным решением судей, калининградский спортсмен проиграл в полуфинале сверстнику из Омска. И занял одно из двух третьих мест.

Отметим, что по итогу этих соревнований победители квалифицировались на первенство мира в Болгарию, а остальные призеры вошли в расширенный список национальной сборной.