В Калининграде откроется кинотеатр, в котором фильмы можно смотреть лежа на кровати

В зале уже готовят кровати к приему зрителей. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде на Московском проспекте, в торговом центре «Гиант» 22 мая откроется новый кинотеатр.

Об этом «Комсомолке» сообщил владелец сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский.

- Это кинотеатр на 580 зрительских мест, - сказал Павел. – Будут работать пять залов, кинобар самообслуживания.

Фишкой кинотеатра станет возможность смотреть фильмы, лежа на кровати. Таких лежачих мест запланировано 8. В зале уже установлены 4 больших кровати.

Парковка для зрителей будет бесплатная.

В Калининградской области кинотеатры «Люмен Фильм» работают в Гусеве, Советске и Черняховске.

«Люмен Фильм» - сеть кинотеатров, открытая в 2010 году. Насчитывает 10 кинотеатров в Нижегородской, Калининградской, Пензенской, Саратовской областях и в Крыму.