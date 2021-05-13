Калининградец ночью угнал три автомобиля

. Фото: Александр Подгорчук

В Светлом местный житель за ночь угнал три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летний матерый уголовник в ночь на 5 мая угнал с улицы Коммунистической «Хонду» и катался на ней по городу, пока машина не заглохла. Бросив автомобиль, мужчина направился на бульвар Нахимова, взломал замок «Мерседеса», однако не смог завести машину.

Последней угнанной машиной оказалась Mazda, а перед угоном он проник в «Хенда» и снял аккумулятор.

Сотрудники полиции обнаружили транспортные средства и задержали подозреваемого. По данным фактам возбуждены уголовные дела о неправомерном завладении автомобилями и краже.