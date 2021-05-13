В Калининграде для проведения велопарада ограничат движение в центре и в районе Острова

В воскресенье, 23 мая, в Калининграде пройдет велосипедный фестиваль «День колеса». Центр города и район Острова будет закрыт для движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

На время проведения первого этапа фестиваля с 9.30 до 12.30 будет закрыто движение по:

- проспекту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной;

- ул. Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта;

С 12.15 до 14.00 пройдет второй этап велопарада, движение транспорта будет закрыто по маршруту: проспект Мира, ул. Дмитрия Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов, Восточной эстакаде (до ул. Ялтинской). В обратном направлении – по тому же маршруту.