Леса под Балтийском обследуют с помощью дронов

На территории Балтийского городского округа в пятницу, 14 мая, проведут акцию «Чистый лес – территория без огня». Там, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, все желающие могут присоединиться к пожарным, спасателям и инспекторам ГИМС и с ними очистить места массового отдыха в лесу от мусора и сухой травы.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники пожарно-спасательных подразделений проведут разведку лесопожарной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов и дронов специализированной пожарно-спасательной части.