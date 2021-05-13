В Зеленоградске снесут бывшую гостиницу «Газпрома» на променаде

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Новый собственник планирует снести здание бывшей гостиницы, расположенной на променаде в Зеленоградске. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает газета «Волна».

- Собственником гостиницы решается вопрос о демонтаже. Планируемый срок начала работ - июнь 2021 года, - говорится в официальном ответе властей.

Строительство гостиницы на 39 номеров с конференц-залами и кинотеатром «Газпром» заморозил в 2005 году, после чего несколько раз пытался продать объект. В 2017 году здание выкупила калининградская компания «Компас». Известно, что новый собственник хочет возвести на месте долгостроя четырехзвездочный отель со спа-комплексом.