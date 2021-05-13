Вратарь «Балтики» вызван в молодежную сборную России

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Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско получил вызов в молодежную сборную России. Как сообщает пресс-служба клуба, 29 мая сборная команда соберется на базе в Новогорске и начнет подготовку к отборочному циклу ЕВРО-2023. Состоятся два гостевых контрольных матча – против Болгарии и Сербии.

Максим Бориско родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре. За «Балтику» голкипер выступает уже второй сезон. Бориско стал героем фантастической серии послематчевых пенальти в кубковой битве с «Локо», когда отразил отразил удар Никиты Дорофеева.