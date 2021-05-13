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Спорт13 мая 2021 19:26

Калининград подал заявку на проведение Суперкубка России по футболу

В матче сыграют «Зенит» и «Локомотив»
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Заявку в Российский футбольный союз подало министерство спорта Калининградской области. Предварительная дата проведения матча - 17 или 18 июля. Суперкубок разыграют победитель Российской Премьер-лиги сезона 2020/2021 петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Локомотив».

- Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять, - сообщила ТАСС министр спорта региона Наталья Ищенко.

Напомним, стадион «Калининград» способен вместить 35 тысяч болельщиков. Арена принимала четыре матча чемпионата мира по футболу-2018 и две игры сборной России - встречи в групповом этапе Лиги наций и квалификации Евро-2020.

Футбол