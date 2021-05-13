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Общество13 мая 2021 19:36

Под Калининградом задержали троих пьяных мужчин, которые ночью вломились в аптеку

Николай Литвинов
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Трое молодых людей пытались ночью проникнуть в аптеку на улице Изумрудной в поселке Новое Голубево Гурьевского района. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, компания силой открыла дверь и попала в фойе здания, где был установлен банкомат. Сработала охранная сигнализация и на место выехали сотрудники одного из частных охранных предприятий. Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, однако машина ЧОП заблокировала выезд. Совместно с прибывшими полицейскими все трое были задержаны.

Молодые люди оказались в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составили административные протоколы, водителю грозит еще и лишение прав.

Полиция выясняет, с какой целью калининградцы проникли в аптеку.