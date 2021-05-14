В Калининграде на 2,5 года осудили экс-чиновницу Центра по охране памятников истории и культуры

На скамье подсудимых оказалась и.о. директора государственного «Научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, калининградке предъявили обвинение в превышении должностных полномочий совершении (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемая, исполняя обязанности директора в период с 2015 по 2016 год подписывала акты выполненных работ без их фактического выполнения и поставки строительных материалов в Калининградский областной музыкальный колледж имени Рахманинова. Нанесенный ущерб оценили в сумму более 21 млн. рублей.

Суд назначил калининградке наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.