Погода на выходные в Калининграде: +20, дожди, усиление ветра

Самыми холодными днями этой недели станут пятница и суббота. По прогнозам портала rp5.ru, температура воздуха составит +16..+18 градусов. Сегодня, 14 мая, не исключены небольшие дожди. Давление останется низким - всего 749 миллиметров ртутного столба.

В субботу и воскресенье вероятность осадков, по оценкам Гидрометцентра России, еще выше - 75% и 86%. В последний день недели воздух в Калининграде прогреется до +20 градусов. Одновременно усилится юго-восточный ветер, чья скорость в порывах будет достигать 12 метров в секунду.