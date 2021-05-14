В Калининграде задержали двух серийных веловоров

В Калининграде полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 18-летний калининградец 8 мая украл дорогостоящий с подземной парковки дома по улице Баженова. На следующий день он похитил велосипед стоимостью 20 тысяч рублей из подъезда дома по улице Флотской.

Второй веловор с 5 по 9 мая похитил три велосипеда общей стоимостью 40 тысяч рублей. Во всех случаях велосипеды были пристегнуты велозамком, но это не остановило злоумышленника. Мужчина также признался еще в одной краже велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей из подъезда дома по улице Мариупольской.

Веловорам грозит до пяти лет лишения свободы.