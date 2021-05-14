В Калининграде в пятницу отключено электричество на восьми улицах

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В Калининграде в пятницу, 14 мая, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Алданская 18а,30,30а, а также ул. Лермонтова 9-13, 14а, ул. Ленинградская 16, 19, 19а, 22а, 25, ул. Гоголя 17;ул. Косм. Леонова 66а, 68-74, пр-т Советский 91-97,102, ул. Чекистов 10 (д/сад 127);

До 20 часов электричество отключено на ул. Ломоносова 2, 4.

С 10.00 до 16.00 от холодной воды отключён дом по ул. П. Морозова 158-170, за это время там заменят домовой ввод.