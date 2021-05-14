Трое юных калининградцев вытрясли призовой автомат

Народная молва упорно утверждает, что добыть что-либо из призовых автоматах, установленных в торговых центрах, практически невозможно. Так вот, этот тезис на собственном примере опровергла компания из трех молодых жителей Калининграда.

Жертвой предприимчивых юнцов стал агрегат в ТЦ «Виктория» на улице Автомобильной. Метод к нему применили самый простой: круто наклонили и хорошенько потрясли. В результат в лоток высыпались навигатор «SM320», наручные часы «Кобра» и «Тиссот», «Айфон» 6-й модели, парфюмерия, игрушки, а также 3 500 рублей наличными. Примечательно, что все происходило если не средь бела дня, то еще достаточно ранним вечером – около 18:00 по местному времени.

Первым из подозреваемых сотрудники угрозыска ОМВД по Московскому району задержали 17-летнего парня с улицы Артиллерийской. А вскоре на допросе оказались и двое его ровесников-подельников. Всем им теперь придется отвечать за «кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». А это в ближайшей перспективе означает лишение свободы на срок до 5 лет.