В Калининграде на 3-летнюю девочку упала металлическая дверь

В связи с переездом все двери были сняты с креплений. Фото: УСКР по Калининградской области

Воистину несчастливым днем оказалось 13 мая для жительницы Калининграде и ее 3-летней дочки, которые решили зайти в магазин мебели на улице Согласия. Более неудачного момента для посещения было выбрать нельзя: торговая точка готовилась к переезду, поэтому один из самых ходовых товаров – стальные двери оказались сняты с креплений и расставлены вдоль стены.

Одна из таких дверей неожиданно упала на подошедшего к ней ребенка, который в результате был госпитализирован с множественными переломами. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей.

- По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель Управления СКР по региону Наталья Гацко. - Выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.