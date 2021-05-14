Жителя Костромы будут судить за сбитого насмерть пешехода в Калининграде

В Калининграде будут судить жителя Костромской области, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 6 февраля на Большой Окружной. Пьяный 37-летний мужчина на своем «Рено» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель с места аварии скрылся, однако позже его задержали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.