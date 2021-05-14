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Происшествия14 мая 2021 11:19

Жителя Костромы будут судить за сбитого насмерть пешехода в Калининграде

ДТП произошло 6 февраля на Большой Окружной
Виктор Сергеев
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В Калининграде будут судить жителя Костромской области, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 6 февраля на Большой Окружной. Пьяный 37-летний мужчина на своем «Рено» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель с места аварии скрылся, однако позже его задержали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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