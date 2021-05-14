12 млн за 48 квадратов: квартира в Светлогорске стала одной из самых дорогих в СЗФО

Рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир, которые выставлены на повторную продажу в регионах Северо-Западного федерального округа, составили эксперты Циан. Первое место заняла квартира площадью 71,4 кв. м в петербургском комплексе «Привилегия» (Крестовский остров. Она продается за 38 млн рублей.

На втором месте расположилась однушка площадью 48 квадратных метров, которая находится в ЖК «Раушен-престиж» в Светлогорске.

- Жилой комплекс построен семь лет назад. Собственник планирует выручить с продажи квартиры 12,6 млн рублей, - сообщает пресс-служба Циан.