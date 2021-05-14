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Общество14 мая 2021 13:33

Пьяный житель Омска устроил дебош в гостинице в Светлогорске

Мужчину доставили в отдел полиции
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлогорске пьяный турист устроил дебош и повредил имущество гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в гостинице на улице Летней. Прибывший на место патруль задержал агрессивного мужчину.

32-летний пьяный житель Омска приставал к отдыхающим и старался развязать с ними драку. Он также успел сломать скамейку т оказал сопротивление при задержании.

Росгвардейцы доставили дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.