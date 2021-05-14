Каратисты из Калининграда завоевали девять наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодаре прошел ежегодный массовый турнир «Кубок Черного моря» по карате киокусинкай. Победители и призеры в различных весовых категориях определялись среди свыше 900 бойцов из 26 регионов России.

Сборная Ассоциации федераций киокусинкай Калининградской области выиграла две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Наши каратисты отличились сразу в четырех возрастных категориях.

Победителями стали Андрей Лузин и Артем Плачас, выступавшие среди мужчин весом до 90 килограммов и среди юношей не старше 13 лет и весом до 55 килограммов соответственно.

Серебряные награды в активе Владислава Дюжакова, Виктории Вениковой, Эльмира Бабаева и Алины Светловой. Причем последняя получила еще и два дополнительных специальных приза – за волю к победе и персональную награду от главного судьи. Бронзовые награды завоевали Денис Алферов, Софья Лунина и Намиг Бабаев.