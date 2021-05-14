Узнаю я их по голосам: в Советске вора «вычислили» по аудиозаписи

Жителя Советска одним не прекрасным вечером обокрали – из дома пропали дорогостоящие наручные часы.

Как установили полицейские, к которым обратился потерпевший горожанин, вор действовал весьма аккуратно: умудрился разбить окно и влезть в особняк, не попав в объектив видеокамеры наружного наблюдения. Однако в процессе, так сказать, проникновения, не стеснялся в выражениях – а устройство, как оказалось, записывало не только изображение, но и звук! В общем, несдержанного на язык преступника вычислили по голосу. И теперь ранее уже судимый парень к своим 22 может прибавить еще 6 лет за решеткой, если суд будет максимально суров к так и не вставшему на путь исправления рецидивисту.