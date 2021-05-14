Коронавирус за сутки выявили в 10-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 53 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Балтийский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 4
Полесский городской округ – 2
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ – 3
Зеленоградский городской округ – 2
Мамоновский городской округ - 1