Коронавирус за сутки выявили в 10-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 53 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Балтийский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 4

Полесский городской округ – 2

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ – 3

Зеленоградский городской округ – 2

Мамоновский городской округ - 1