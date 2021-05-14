В Полесске директора стройфирмы осудили на 7 лет за хищение денег дольщиков

В Полесске за мошенничество осудили директора строительной компании, который похитил деньги дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Компания «БалтПластСтрой» строила многоквартирный дом на улице Пионерской в Полесске. Деньгами на строительство – почти 75 млн рублей внесли дольщики, завладел директор стройфирмы.

Суд признал мужчину виновным мошенничестве, а также в покушении на кражу 1,7 млн рублей из банкомата. И приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.