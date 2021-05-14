В Калининграде возбуждено уголовное дело после падения двери на 3-летнюю девочку

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетней девочки в магазине на улице Согласия. Как ранее сообщала «Комсомолка», на ребенка упала железная металлическая дверь.

Инцидент произошел накануне вечером. Женщина с трехлетней дочерью пришли в магазин по продаже дверей. К несчастью, магазин готовился к переезду в другое помещение, и некоторые двери уже были сняты с креплений и приставлены к стене. Одна из таких дверей и упала на девочку.

Ребенок получил тяжелейшие травмы головы, с которыми госпитализирован в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в офисе компании проводятся выемки документации, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия.