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Происшествия14 мая 2021 17:08

В Нестеровском районе задержан проникший из Польши житель Евросоюза

По калининградской земле нарушитель границы успел пройти меньше километра
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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На территории Нестеровского городского округа пограничники задержали нарушителя рубежей Родины, проникшего в наш эксклав из Польши.

По российской земле гражданин Евросоюза успел пройти только 750 метров. Судя по тому, что у задержанного не оказалось визы РФ, зато при себе был рюкзак, набитый всякой всячиной для выживания на природе, границу незваный гость пересек в обход пункта пропуска.

- Также у 34-летнего иностранца были обнаружены авиабилеты, подтверждающие его прибытие в Республику Польша из Германии, - добавили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 322 УК РФ.

Что ж, если евросоюзовец и впрямь мечтал пожить в России, то его желание вполне может осуществиться, Вот только до 2 следующих лет придется провести за решеткой.

Криминал