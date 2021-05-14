В России начал работать ранее предложенный ЕР кешбэк 50% на детский отдых в лагерях

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Инициатива, предложенная "Единой Россией", о компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря в скором времени будет запущена во всех регионах. В текущем году получить кешбэк 50% за отдых в детском лагере смогут порядка 400 тысяч человек. Из государственного бюджета на реализацию данной меры социальной поддержки решено выделить 5 миллиардов рублей.

Как сообщает nashgorod.ru, данное предложение, которое вынесла на обсуждение партия, уже одобрил президент Владимир Путин. В настоящее время вопросы предоставления кешбэка на детский отдых проходят последние согласования. Ростуризм уже разработал всю необходимую документацию, которая потребуется для запуска программы.

Ольга Окунева, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, которая занимается координацией проекта “Крепкая семья”, отметила, что представители партии активно взаимодействуют с правительством по всем острым вопросам, касающимся внедрения данной социальной инициативы.

Ольга Окунева подчеркивает, что "Единая Россия" трудится над тем, чтобы запустить программу до старта активного туристического сезона. Организации, которые отвечают за отдых детей, должны подготовиться к введению всех необходимых изменений, чтобы лагеря и базы отдыха после старта сезона начали принимать детей по правилам новой программы.

Татьяна Буцкая, председатель общественного движения “Совет матерей России” и эксперт Общероссийского народного фронта, также выступила со словами поддержки новой меры социальной помощи семьям с детьми. Она прогнозирует, что кешбэком захотят воспользоваться множество семей, и программа в ближайшее время покажет свою востребованность.

Татьяна Буцкая заявляет, что благодаря реализации этой инициативы родители получат не только материальную поддержку, но и понимание, что деятельность конкретного лагеря одобрена государством, значит, он является безопасным для детского отдыха.

Глава государства поручил запустить программу до 15 мая. Как сообщает официальный сайт “Единой России”, благодаря данной социальной инициативе государство окажет поддержку оздоровительным организациям, а родители смогут обеспечить своим детям долгожданный отдых после длительного периода самоизоляции по более доступной стоимости.