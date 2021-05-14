В Калининграде представили проект кампуса БФУ имени Канта

В пятницу, 14 мая, с рабочим визитом БФУ имени Канта посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, главе ведомства и губернатору Антону Алиханову был представлен проект кампуса университета. Предполагается, что студенческий городок расположится на территории в 29 гектаров за главными корпусами на улице Александра Невского.

Здесь уже располагаются учебные аудитории, спортивные объекты и общежития университета. По словам ректора БФУ Александра Федорова, необходимо возвести дополнительные учебные и жилые корпуса, концертный зал на полторы тысячи мест. Около 4 тысяч квадратных метров займут коммерческие площади. Новые образовательные пространства будут рассчитаны на медицинский, управленческий и химико-биологический институты. Концепция уже проработана.

- По предварительной оценке, бюджет проекта составляет 5 миллиардов рублей, а его реализация при условии обеспечения необходимого финансирования рассчитана на период до 2025 года, - отметили в пресс-службе.