На базе БФУ имени Канта создается военный учебный центр

В БФУ имени Канта через год откроется военный учебный центр. Перспективы его создания обсудили накануне на совещании в Калининграде, в котором принял участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Как сообщили в пресс-службе БФУ, учебный процесс в военном учебном центре стартует в 2022 году по трем программ военной подготовки для старшин (сержантов) и матросов (рядовых). В дальнейшем будет осуществляться подготовка офицеров. Часть практик будет проходить на базе воинских частей и соединений, дислоцируемых в Калининграде и его окрестностях, а также на базе партнеров БФУ - Балтийского высшего военно-морское училище им. Ф.Ф. Ушакова, Калининградского Нахимовского военно-морского училища.

- В год центр будет готовить 108 специалистов в интересах военно-морского флота, - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в России действуют 96 военных учебных центров. В будущем практика их создания будет распространена и на другие университеты.