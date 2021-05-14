Под Балтийском произошло массовое ДТП: пострадала женщина

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В пятницу, 14 мая, серьезное ДТП случилось возле Балтийска, в районе поселка Мечниково.

Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", выезжая со второстепенной дороги, не заметила автомобиля БМВ, двигавшегося по главной. Произошло столкновение, "Пассат" отбросило в сторону. Попутно пострадал еще один автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в результате ДТП один человек пострадал - женщина, находившаяся за рулем "Фольксвагена".

- Предварительно у нее ушиб грудной клетки, - добавили в пресс-службе.