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Происшествия14 мая 2021 21:29

Под Балтийском произошло массовое ДТП: пострадала женщина

Жесткая авария случилась в пятницу возле поселка Мечниково
Кирилл Алексеев
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Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В пятницу, 14 мая, серьезное ДТП случилось возле Балтийска, в районе поселка Мечниково.

Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", выезжая со второстепенной дороги, не заметила автомобиля БМВ, двигавшегося по главной. Произошло столкновение, "Пассат" отбросило в сторону. Попутно пострадал еще один автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в результате ДТП один человек пострадал - женщина, находившаяся за рулем "Фольксвагена".

- Предварительно у нее ушиб грудной клетки, - добавили в пресс-службе.

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