Калининградец угнал из подъезда дома детскую коляску

Вообще-то 19-летний житель Калининграда специализировался на кражах велосипедов. Однако, зайдя в подъезд многоквартирного дома на Ленинском проспекте, злоумышленник не увидел там ни одного байка. И тогда, чтобы не уходить с пустыми руками, решил прихватить хотя бы оставленную на лестничной клетке детскую коляску.

- В тот же день в полицию поступило заявление от молодой мамы, которая собралась на прогулку с ребенком и не нашла своего движимого имущества на прежнем месте, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району выяснили, что на парня, катящего перед собой коляску по улице, обратили внимание многие местные жители. Отпуская «молодому отцу» комплименты, умиленные обыватели постарались запомнить его в лицо. Что потом очень помогло операм при составлении словесного портрета подозреваемого.

Установив личность вора и задержав его, правоохранители выяснили, что на счету молодчика еще как минимум к 4 похищенных велосипеда – их сейчас ищут. Ну а пока полиция предупреждает граждан о том, что не стоит оставлять ценные вещи без присмотра в подъездах своих домов. Ведь как показывает практика, даже домофон не является преградой для преступников.