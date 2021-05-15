В Калининграде спасли от пожара девятиэтажный жилой дом

Калининградские пожарные вечером 14 мая, казалось бы, всего лишь потушили горевший мусор. А на самом деле – уберегли многих горожан от больших неприятностей.

Сообщение о возгорании на улице Леонова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального УМЧС в начале двенадцатого часа ночи. По прибытии на место расчета пожарно-спасательной части №5 в составе 5 человек на одной спецмашине выяснилось, что в помещении цокольного этажа девятиэтажки воспламенились бытовые отходы. Благодаря бдительности граждан и оперативному реагированию огнеборцев пожар не успел распространиться по всему зданию.