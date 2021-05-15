Отряду калининградских юнармейцев присвоили имя погибшего в Сирии морпеха

Юнармейскому отряду школы поселка Большое Исаково присвоили имя командира отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной гвардейской Белостокской бригады морской пехоты Западного военного округа Андрея Тимошенкова. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, почти четыре десятка учеников 6-х, 7-х и 10-х классов поклялись быть патриотами и достойными гражданами России, пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

В июне 206 года сержант Тимошенков вместе с еще четырьмя сослуживцами охранял пункт раздачи гуманитарной помощи на окраине города Хомс в Сирии. Увидев приближающийся внедорожник, морпехи произвели предупредительные выстрелы, однако водитель машины никак не это не отреагировал. Остановить его удалось только очередью по колесам, которую дал Андрей. При попытке приблизиться к автомобилю, он взорвался. (По другой версии, было целых три внедорожника, два из которых остановили огнем из зенитных установок, а третий уничтожил сержант выстрелом в упор из ручного гранатомета, что привело к детонации взрывчатки, которой оказался набит «джихад-мобиль».) В результате четверо морпехов были контужены, а Тимошенков получил тяжелое осколочное ранение в голову, от которого скончался спустя сутки в госпитале авиабазы Хмеймим. По мнению специалистов, подвиг сержанта помог избежать многочисленных жертв среди мирных жителей. Морской пезотинец посмертно был награжден Орденом Мужества.

В планах у штаба Юнармии Гурьевского района значится создание второго отряда имени Андрея Тимошенкова, в который торжественно посвятят ребят младших возрастов.