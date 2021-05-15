Больше половины прибывших на майские праздники в Калининград туристов – москвичи

Турпоток в Калининградскую область на майские праздники вырос на четверть по сравнению с допандемийным 2019 годом, а сам регион по популярности среди российских туристов регион поднялся с 13 на 10 место. Об этом радио Business FM Калининград сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, больше всего туристов прибыло к нам из Москвы - свыше 61% от общего числа. На втором Санкт-Петербург – 21%, на третьем Казань. Много приезжих с Урала - из Челябинска и Екатеринбурга.

Как уже сообщалось, калининградские отели на майские праздники оказались загружены практически полностью, а количество туристов почти вдвое превысило показатели последних двух лет, вследствие чего местные экскурсионные компании с трудом справляются с резко возросшими нагрузками.