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Общество15 мая 2021 11:33

Больше половины прибывших на майские праздники в Калининград туристов – москвичи

Местные отели загружены полностью, экскурсионные компании едва справляются с возросшим потоком гостей региона
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Турпоток в Калининградскую область на майские праздники вырос на четверть по сравнению с допандемийным 2019 годом, а сам регион по популярности среди российских туристов регион поднялся с 13 на 10 место. Об этом радио Business FM Калининград сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, больше всего туристов прибыло к нам из Москвы - свыше 61% от общего числа. На втором Санкт-Петербург – 21%, на третьем Казань. Много приезжих с Урала - из Челябинска и Екатеринбурга.

Как уже сообщалось, калининградские отели на майские праздники оказались загружены практически полностью, а количество туристов почти вдвое превысило показатели последних двух лет, вследствие чего местные экскурсионные компании с трудом справляются с резко возросшими нагрузками.