В Калининградской области скончались еще 2 человека с коронавирусом

За последние сутки на территории Калининградской области зарегистрировано 64 новых заболевших коронавирусом. В 50 случаях болезнь протекает в форме ОРВИ, у 11 человек диагностирована пневмония, 3 болеют бессимптомно.

Согласно данным штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 15 мая в нашей области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 678 722 человек, выявлено 32 637 случаев заражения, 31 245 человек выздоровели, остаются под медицинским наблюдением 2 080.

К сожалению, двое инфицированных скончались. Таким образом, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до 503.