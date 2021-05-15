Шоппинг за чужой счет может обойтись калининградцу в 6 лет «зоны»

Когда 31-летний и, к сожалению, ранее судимый калининградец нашел на улице банковскую карту, он сначала решил проверить, есть ли на ней деньги. Ну, типа, просто из любопытства. Эксперимент с покупкой в ближайшем магазине (на всякий случай использовался терминал с функцией бесконтактной оплаты) закончился удачно – выяснилось, что средства на чьем-то банковском счету имеются. И тогда обрадованный уголовник отправился на шопинг, посетив 10 торговых точек и потратив в общей сложности ровно 9 314 рублей. Шиковал бы и дальше, но спохватившийся владелец кредитки, наконец, заблокировал ее.

Потерпевший не ограничился только этим, а совершенно правильно написал по поводу случившегося заявление в полицию. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Московскому району установили личность щедрого покупателя, хотя на руку тому оказались действующие меры предосторожности – лицо он дисциплинированно скрывал под медицинской маской. По статье УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» преступнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Полиция предупреждает:

Если вы нашли банковскую карту, следует незамедлительно отнести ее в соответствующий банк либо сдать в ближайший отдел внутренних дел. Осуществление покупок по чужим кредиткам является уголовным преступлением!

В случае, если вы потеряли свою кредитную карту, необходимо срочно ее заблокировать, позвонив на «горячую линию» банка!