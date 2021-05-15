Уснувшая за рулем автолюбительница врезалась в ограждение дороги

Иномарка врезалась в ограждение и опрокинулась. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В шестом часу утра 14 мая на 20-м километре шоссе «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» (это территория Славского района) следовавший со стороны поселка Высокое в направлении Ягодного автомобиль марки «Пежо 107» врезался в металлическое барьерное ограждение дороги слева по ходу движения, после чего опрокинулся.

Как выяснилось позже, управлявшая машиной 47-летняя женщина уснула за рулем. Автоледи получила телесные повреждения.