Унесенные «Пассатом»: под Калининградом столкнулись сразу три автомобиля

К счастью, в тройном ДТП пострадал только один человек. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В дорожной аварии на территории Балтийского городского округа 14 мая пострадали три автомобиля и один человек.

Около 5 часов дня на 45-м километре авттрассы «Калининград – Балтийск» ехавшая из Балтийска 56-летняя водительница «Фольксвагена Пассат» на прямом участке шоссе решила повернуть налево, для чего выехала на полосу встречного движения. Следовавший по ней на своем БМВ с 41-летний мужчина увернуться от столкновения не успел.

От удара «бэху» отбросило прямо в успевший приблизиться попутный «Фольксваген Гольф», за рулем которого был 39-летний водитель. Но и на этом все не закончилось. БМВ продолжил уже неуправляемое движение и остановился, лишь врезавшись в придорожное дерево.

Остается только удивляться, что в результате тройного ДТП травмы получила только дама из «Пассата». Остальные люди отделались легче, ну а транспортным средствам теперь понадобится ремонт.