Опубликованы маршрут и цены на поездку на туристическом паровозе по Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В свой первый рейс по Калининградской области ретропоезд отправится 29 мая. Как сообщает турагенство «Юнона2, паровоз поедет по маршруту Калининград - Полесск - Советск - Калининград, который назван «Дорогой первых переселенцев».

Самый дешевый билет стоит 2500 рублей. За такую цену прокатиться смогут дети в возрасте от 3 до 16 лет, дети до трех лет едут бесплатно. Для пенсионеров по возрасту и студентов стоимость составит 2700 рублей. Обычный взрослый билет обойдется в 2900 рублей. При покупке билетов на всю семью действуют скидки.

Путешествие на ретропоезде займет практически весь день - с 10 до 21 часа. В каждом городе, где остановится паровоз, будут организованы экскурсии.

Напомним, паровоз ЭР 791-94, построенный в 1951 году, прибыл в Калининградскую область из Санкт-Петербурга в конце апреля.