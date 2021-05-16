Общепит, детский сад и университет: где выявили новые случаи COVID-19 в Калининграде и области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 67 новых случаев коронавирусной инфекции. У 57 человек протекает с симптомами ОРВИ , у 9 развилась пневмония, у одного заразившегося ковид протекает бессимптомно.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 14 неработающих

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работника пищевой промышленности;

- работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг

- работник промышленных предприятий;

- воспитанник детского сада №6 Гурьевска;

- студент КГТУ;

- сотрудник учреждения образования.