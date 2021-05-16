Общепит, детский сад и университет: где выявили новые случаи COVID-19 в Калининграде и области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 67 новых случаев коронавирусной инфекции. У 57 человек протекает с симптомами ОРВИ , у 9 развилась пневмония, у одного заразившегося ковид протекает бессимптомно.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 14 неработающих
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника пищевой промышленности;
- работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг
- работник промышленных предприятий;
- воспитанник детского сада №6 Гурьевска;
- студент КГТУ;
- сотрудник учреждения образования.