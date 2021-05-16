Главный тренер «Балтики»: Команда провела хороший сезон

В субботу, 15 мая, завершился сезон 2020/2021 Футбольной национальной лиги. Калининградская «Балтика» уступила в последнем матче самарским «Крыльям Советов» (0:1), и осталась на 5-м месте в турнирной таблице, лишившись возможности побороться за выход в Премьер-Лигу.

На пресс-конференции после вчерашней игры главный тренер «Балтики» Евгений Калешин подвел итоги чемпионата.

- Команда провела хороший сезон. Много побед, -заявил Калешин. - Это футбол, Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Были матчи, когда мы не заслуживали победы, но выигрывали. Сегодня (15 мая - Ред.) мы были не хуже соперника, но допустили глупейшую ошибку, которая стоила нам очень дорого.

Наставник балтийцев добавил, что «сейчас нужна передышка» и пообещал объявить о дальнейших планах позже.