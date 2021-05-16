МЧС предупреждает о прохождении грозового фронта в Калининградской области

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главное управление МЧС России по Калининградской области сообщает о том, что в ближайший час в регионе ожидается гроза. Фронт смещается с юго-запада на северо-восток..

В МЧС напоминают о правилах безопасности во время грозы:

- если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

- во время грозы категорически запрещается купаться в водоемах и выходить в море и внутренние водоемы на маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).