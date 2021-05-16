В Зеленоградске начали устанавливать кабинки на колесо обозрения «Глаз Балтики»

В Зеленоградске начался монтаж кабинок на колесо обозрения «Глаз Балтики». Как сообщалось ранее, одновременно аттракцион сможет вместить не более 108 человек. Желающим прокатиться предложат 18 кабинок закрытого типа по 6 мест в каждой. Внутри предусмотрена система климат-контроля. Высота колеса обозрения составит 50 метров. С верхней точки «Глаза Балтики» жители и гости региона смогут увидеть прибрежную зону, курортные города Зеленоградск и Светлогорск, Куршскую косу.

На этой неделе компания «Россети-Янтарь» обеспечила подачу электроэнергии, которая будет питать «Глаз Балтики». Аттракцион украсит красочная иллюминация, которая будет включаться в темное время суток.