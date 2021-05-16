Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки коронавирусом в Калининградской области заразились 67 человек. Инфицированных выявили в 14 муниципалитетах.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи распределились так :

Калининград - 24

Балтийский городской округ - 7

Гурьевский городской округ - 5

Багратионовский городской округ - 5

Зеленоградский городской округ - 4

Черняховский городской округ - 4

Гусевский городской округ - 3

Озерский городской округ - 2

Правдинский городской округ - 2

Советский городской округ - 2

Неманский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 1

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ - 1