Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки коронавирусом в Калининградской области заразились 67 человек. Инфицированных выявили в 14 муниципалитетах.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи распределились так :
Калининград - 24
Балтийский городской округ - 7
Гурьевский городской округ - 5
Багратионовский городской округ - 5
Зеленоградский городской округ - 4
Черняховский городской округ - 4
Гусевский городской округ - 3
Озерский городской округ - 2
Правдинский городской округ - 2
Советский городской округ - 2
Неманский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 1
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ - 1